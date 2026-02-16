ТАСС: дело и. о. министра ГО и ЧС Кубани связано с госзакупками

Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова подозревают в превышении должностных полномочий при лоббировании интересов поставщика модульных зданий для пожарных депо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной версии следствия, чиновник продвигал интересы коммерческой организации при проведении государственных закупок в рамках контракта на приобретение модульных зданий для пожарных депо. В результате его действий якобы были нарушены принципы честной конкуренции, а бюджетные средства могли использоваться неэффективно. Сообщается, что чиновника задержали на железнодорожном вокзале в Краснодаре.

Алина Зорина