За две недели в Новороссийске эвакуировали более 270 автомобилей

С начала февраля в Новороссийске на штрафные стоянки эвакуировали 272 автомобиля, припаркованных под запрещающими знаками. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

По данным управления, за прошедшие месяцы 2026 года на территории муниципалитета эвакуировали 601 транспортное средство. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей продолжаются в регулярном режиме, они проводятся на наиболее проблемных участках дорог. К таким участкам отнесли улицы Советов, Толстого, Козлова, Сипягина, Коммунистическую и Анапское шоссе.

На прошлой неделе на улице Видова и на Сухумском шоссе сотрудники управления транспорта совместно с ГАИ выявляли нарушения при движении и отстое грузового транспорта.

За неделю в Новороссийске также выявили двух водителей такси, осуществляющих перевозку пассажиров без специального разрешения. Их автомобили поместили на штрафстоянку, в отношении граждан составили административные материалы.

София Моисеенко