В Краснодаре фиктивный глава стройкомпании обвиняется в махинациях с землей

В Краснодаре завершено расследование дела о мошенничестве на 2,2 млрд руб., когда группа злоумышленников через подставного руководителя переоформила земельный участок по заниженной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По данным следствия, 39-летний житель города действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Используя поддельные документы, он был назначен генеральным директором дочерней строительной компании.

По договоренности с соучастниками из руководства головной организации мужчина подписал договор купли-продажи участка на улице Ипподромной. Согласно документу, недвижимость передавалась от дочерней фирмы материнской компании за 260 млн руб. Фактически денежные средства не планировалось переводить из-за наличия у продавца долга перед покупателем на эту сумму. Экспертиза показала, что рыночная стоимость земли составляет около 2,2 млрд руб.

Согласно версии следствия, участники преступной группы намеревались выставить участок на продажу, однако не успели осуществить план. Схему раскрыли после обращения в полицию предыдущего руководителя дочерней организации, который не подавал заявления об увольнении.

В ходе расследования основные фигуранты покинули территорию России. Им заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), злоумышленники объявлены в международный розыск.

Дело направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.

