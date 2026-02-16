Доходы бюджета Ульяновской области увеличились на 1,2 млрд рублей

16 февраля на очередном заседании заксобрания Ульяновской области депутаты единогласно поддержали изменения в бюджет Ульяновской области на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области

Как доложила депутатам зампред облправительства, министр финансов Наталья Брюханова, предложенные изменения связаны с добавлением в региональный бюджет федеральных средств по итогам принятия федерального бюджета в третьем чтении, уточнением программы заимствований и переводом остатков прошлого года.

Всего, по словам министра финансов, доходная часть регионального бюджета увеличилась на 1,23 млрд руб. общий объем доходов составит 118,773 млрд руб. Расходы бюджета выросли на 2,311 млрд руб., составив 120,839 млрд руб. Дефицит бюджета за счет инфраструктурных кредитов увеличивается на 1,82 млрд руб. до уровня 2,66 млрд руб. (без учета инфраструктурных кредитов дефицит бюджета составит 864 млн руб.).

Основная часть дополнительных средств доходной части бюджета — федеральные средства. 1,120 млрд руб. в 2026 году направляется на программу комплексного развития сельских территорий (в ней участвует Новоспасский район, прошедший федеральный отбор, деньги будут направлены на развитие рабочего поселка Новоспасское, включая ремонт местной больницы, дома культуры, объектов водоснабжения и дорог). Эти средства пойдут как через министерство АПК, так и через минЖКХ и строительства.

В том числе, отметила министр, 143 млн руб. выделяется на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог региона. За счет остатков средств российского Фонда развития территорий 96 млн рублей выделяется на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда.

По словам Натальи Брюхановой, часть изменений бюджета связана с перераспределением средств от одних программ в другие. Так, по минЖКХ и строительства средства, 50 млн руб. предусмотренные в 2026 году на строительство здания Ореховской школы перераспределяются на софинансирование расходных обязательств региона по строительству и реконструкции очистных сооружений в городе Барыше (печально известный объект, где сорван нацпроекта, и где подрядчиками были компании «Технология» и «Империал», в отношении которых уже возбуждены уголовные дела. — «Ъ»).

Для закрытия кредиторской задолженности регионального правительства 80 млн руб. направляются на субсидии некоммерческой организации «Центр организации дорожного движения».

Расходы по казначейским инфраструктурным кредитам в размере 607 млн руб. перераспределены с 2025 года на 2026 год. Из них 215 млн руб. направляются на строительство системы водоснабжения индустриального парка «ДААЗ», 200 млн руб. — на оснащение новой поликлиники в Засвияжье и 193 млн руб. — на закупку автобусов общественного транспорта Ульяновска и региона.

Государственный долг по итогам 2026 года на 1 января 2027 года увеличится на 1,323 млрд руб. и составит 46,899 млрд руб.

Особых вопросов депутаты по бюджету не имели и проголосовали за изменения единогласно. Лишь фракции КПРФ и «Единая Россия» в очередной раз между собой поспорили, кому из них должны принадлежать лавры за строительство поликлиники в Засвияжье.

Председатель бюджетного комитета Мария Шпак отметила, что все дефициты, что были при первоначальном принятии бюджета, сохраняются, и потому все депутатам совместно с правительством еще придется серьезно работать над увеличением доходной части.

Сергей Титов, Ульяновск