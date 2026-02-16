Силовики выявили нелегальных оружейников в Нижегородской области

ФСБ России в декабре 2025 — январе 2026 года выявила незаконное изготовление и распространение оружия в 37 регионах, включая Нижегородскую область. Пресечена противоправная деятельность 86 человек, сообщили в ЦОС ФСБ 16 февраля.

В ходе обысков силовики изъяли 124 единицы оружия: 73 винтовки, карабина и ружья, 40 пистолетов и револьверов, 36 гранат, 11 автоматов, пять гранатометов, а также более 19,6 кг тротила и пороха, более 15 тыс. патронов. Прекращена деятельность 19 подпольных мастерских.

Галина Шамберина