В Анапе проработают концепцию единого облика вывесок и наружной рекламы

Власти Анапы утвердят допустимый облик наружной рекламы и вывесок представителей бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе администрацию города со ссылкой на главу Анапы Светлану Маслову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэр Анапы поручила проработать концепцию единого облика рекламных конструкций и вывесок на территории муниципалитета. Также на планерном совещании приняли решение актуализировать реестр контейнерных площадок. Светлана Маслова подчеркнула, что количество мест размещения контейнеров для отходов должно соответствовать фактически закрепленным пользователям услуги.

В Анапе планируется усилить контроль за соблюдением правил благоустройства. На текущей неделе, по словам мэра курорта, начнутся выезды в сельские территории по обращениям граждан. График до жителей Анапы доведут дополнительно.

София Моисеенко