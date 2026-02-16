Часть трассы М5 «Урал» в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков

На участке федеральной трассы М5 «Урал» из-за снегопада ввели ограничения движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Эти виды транспорта не смогут проехать от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Временный запрет действует с 22 часов 16 февраля до 7 часов 17 февраля. Если снегопад продолжится, ограничения продлят.

Виталина Ярховска