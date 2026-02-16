Экс-начальнику подразделения «Волгоградгоргаза» грозит до 15 лет колонии за коррупцию

В Волгограде под суд пойдет 55-летний экс-начальник структурного подразделения АО «Волгоградгоргаз». Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о взятках, мошенничестве и мелком взяточничестве (ч. 3, 5, 6 ст. 290; ч. 3, 4 ст. 159; ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), в которых подозревали должностное лицо. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый, будучи начальником одного из подразделений «Волгоградгоргаза», с марта 2018 года по февраль 2025 года получал взятки от учредителей и руководителей строительно-монтажных организаций за ускоренное подписание документации, несанкционированное потребление газа, а также за предоставление техники РЭС № 3 для коммерческой деятельности. В одном из случаев фигурант за деньги способствовал подключению газопровода без официального оформления в «Волгоградгоргазе». Всего сумма взяток превысила 2,8 млн руб.

Кроме того, обвиняемый обещал заключить договоры на строительные работы между АО и двумя компаниями, получив 2,3 млн руб., но не выполнил обещанное и использовал деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд города Волгограда. Фигурант находится под стражей. В рамках следствия арестовано имущество обвиняемого на сумму более 5,4 млн руб. По вменяемым статьям максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Марина Окорокова