В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

На территории Челябинской области 17 февраля ожидаются обильный снегопад, метели и гололед. Об ухудшении погодных условий сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 17 февраля температура воздуха достигнет -1°C, -6°C, при прояснении до -12°C. Днем прогнозируется температура от -1°C до +4°C, в горах и низинах до -5°C. Ветер южный, юго-западный 6-11 м в секунду, местами порывы до 18 м.

Виталина Ярховска