Сотрудницу мэрии Нязепетровска оставили под домашним арестом по делу о халатности

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом начальника отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского округа. Обвиняемая в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) будет дома до 30 марта 2026 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка подавала жалобу и просила отменить избранную меру пресечения. Облсуд согласился с позицией стороны обвинения. Постановление Верхнеуфалейского городского суда от 1 февраля останется в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, начальника отдела задержали в конце января. По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудницей администрации днем 28 января девятилетний мальчик упал в открытый колодец и утонул в грунтовых водах. Объект находится между дорогой на улице Южной и домом №4а на улице Чайковского.

Виталина Ярховска