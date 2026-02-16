В Краснодаре школьница упала со второго этажа заброшенного здания

12-летняя школьница из Краснодара упала со второго этажа заброшенного здания и получила травмы. Прокуратура Прикубанского административного округа краевого центра проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что 12-летняя учащаяся образовательного учреждения Прикубанского округа упала со второго этажа заброшенного здания, расположенного на улице Куликово Поле в Краснодаре. В результате падения девочка получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц в части соблюдения и разъяснения учащимся школы требований безопасности, в том числе соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Алина Зорина