БК Тольяттиазот сыграл с чемпионами MEDIA BASKET

При поддержке ТОАЗа в Тольятти впервые прошёл матч с участием команды MEDIA BASKET. В рамках исторического спортивного события города со звёздами баскетбола на паркете встретились многократные чемпионы Тольятти, обладатели Кубка Самарской области — игроки БК «Тольяттиазот».



В составе команды DAWGS — чемпионов 6-го сезона MEDIA BASKET — на площадку вышли известные блогеры, баскетболисты и медийные персоны. Особое внимание зрителей привлекло участие в матче главного тренера и игрока DAWGS — одного из самых титулованных спортсменов страны, чемпиона Европы, бронзового призёра Олимпийских игр, популярного спортивного блогера Антона Понкрашова.

Игра стала настоящим праздником для тольяттинских болельщиков: яркое шоу, высокая скорость, жёсткая борьба и незабываемая атмосфера живого спорта. Посмотреть на игру звёзд баскетбола и медийных личностей пришли десятки зрителей, заполнившие трибуны спорткомплекса «Акробат».

Для поклонников баскетбола организаторы подготовили специальную программу: болельщики смогли получить автографы спортсменов и принять участие в розыгрышах призов.

Уникальный товарищеский матч стал возможным благодаря поддержке АО «Тольяттиазот» и Федерации баскетбола Тольятти. Событие подтвердило высокий статус этой спортивной дисциплины в городе и стало важной вехой в развитии связей между профессиональным и медийным спортом.

Антон Понкрашов, главный тренер и игрок команды DAWGS: Мы рады быть в Тольятти и сыграть с именитой командой города — БК «Тольяттиазот». Это возможность передать и приобрести новый опыт и, конечно, получить огромное удовольствие от игры с отличными баскетболистами. Такие матчи популяризируют спорт, дарят эмоции спортсменам и болельщикам — это и есть настоящий баскетбол.