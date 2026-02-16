Подрядчика для реновации «немецкого квартала» в Челябинске найдут через торги

Администрация Челябинска подписала распоряжение о продаже на аукционе права на комплексное развитие территории (КРТ) в границах «немецкого квартала» в Металлургическом районе. Начальная цена составляет 962,3 тыс. руб., следует из документов на сайте мэрии.

Фото: Юрий Латышев Фото: Юрий Латышев

Подрядчику предстоит реконструировать часть сооружения электроэнергетики, расселить восемь домов и снести их. На территории площадью 1,6 га можно будет построить мало- и многоэтажные дома, общежития, больницы, образовательные и спортивные учреждения, магазины, банки и объекты коммунальной инфраструктуры. Срок выполнения работ — до семи лет. Победитель торгов должен сохранить облик «немецкого квартала», указано в распоряжении.

«Разработка проекта должна предусматривать выполнение стилобата (цокольный этаж — прим. „Ъ-Южный Урал“) или первых этажей многоквартирных домов вдоль улицы Социалистической в стилистике „немецкого квартала“ с повторением фасадных частей и с учетом ритмики», — отмечено в проекте договора.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в сентябре прошлого года мэрия опубликовала распоряжение о комплексном развитии жилой застройки в Металлургическом районе, которая подразумевает снос восьми многоквартирных домов в «немецком квартале».

В 2017 году эти дома внесли в перечень объектов культурного наследия, но в 2019 году исключили из списка. В 2020 году краевед Юрий Латышев добился признания этого исключения незаконным, но в 2021 году повторная экспертиза показала, что дома не имеют культурной ценности. Сейчас здания не числятся в реестре памятников архитектуры.

Виталина Ярховска