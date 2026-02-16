В Отрадном с работодателя пытаются взыскать компенсацию пострадавшему работнику предприятия

В Отрадном прокуратура направила в суд заявление с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, причиненного повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, в августе 2025 года оператор получения поливинилхлоридных композиций на рабочем месте получил тяжкие телесные повреждения, повлекшие травматическую ампутацию двух пальцев левой кисти. Согласно результатам расследования несчастного случая, произошло это из-за нарушения работодателем требований законодательства об охране труда, выразившегося в использовании пострадавшего не по специальности, эксплуатации неисправного оборудования, а также в непроведении с работниками инструктажа, обучения и проверки знаний.

В отношении юридического лица и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и инструктажа по охране труда).

Руфия Кутляева