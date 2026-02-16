Ход работ на водоводе в КМВ проконтролирует министр ЖКХ Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министру ЖКХ Александру Рябикину выехать на место аварии на магистральном водоводе и проконтролировать ход ремонтных работ. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По информации ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», завершить аварийные работы на водоводе планируется до 19:00 16 февраля.

Запуск системы и подачи воды по магистральным водоводам начнется с 20:00.

В организации отметили, что из-за большой протяженности магистральных водоводов и разводящих сетей для заполнения системы водоснабжения и выхода на рабочий режим потребуется не менее суток.

Наталья Белоштейн