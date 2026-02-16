Жительницу Адыгеи осудили на 12 лет за убийство дочери

Верховный суд Адыгеи завершил рассмотрение уголовного дела о гибели девочки от побоев, которые наносили ей родители. В январе 2026 года суд первой инстанции назначил местной жительнице 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а отцу ребенка — 3 года 4 месяца в аналогичном учреждении. Апелляционная инстанция Верховного суда Адыгеи пересмотрела приговор и сократила наказание матери до 12 лет 10 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теучежский районный суд признал мать виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и мошенничестве при получении выплат. Отца признали виновным в истязании и неисполнении родительских обязанностей.

Смягчающим обстоятельством при пересмотре приговора апелляционной инстанцией было признано наличие у матери других несовершеннолетних детей. Приговор отцу остался без изменений. Определение суда вступило в законную силу.

Алина Зорина