Суд в Саратове велел пересмотреть отказ во взыскании взятки с работника Россетей

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил апелляционное постановление Нижегородского облсуда, который отказал Городецкому городскому прокурору во взыскании 50 тыс. руб. с осужденного за взятку сотрудника ПАО «Россети Центр и Приволжье» через гражданский иск. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно определению, в августе 2022 года сотрудник энергетической компании Алексей Рябинин получил 50 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя Алексея Сачкова. Деньги предназначались за ремонт кабельной линии подстанции «Малаховская» без необходимых разрешений, без демонтажа объекта в охранной зоне и без согласования с руководством. Полученные средства фигурант потратил, а работы выполнил. В марте 2024 год Городецкий городской суд Нижегородской области признал Рябинина виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Однако при вынесении приговора суд не применил ст. 104.1 и ст. 104.2 о конфискации, поэтому средства с осужденного не взыскали. В связи с этим прокуратура подала гражданский иск с требованием взыскать деньги в госдоход. Но в марте 2025 года Городецкий городской суд, а вслед за ним и Нижегородский облсуд в июле отказали в удовлетворении иска. Суды решили: вопрос о конфискации должен решаться только в уголовном процессе, а нормы УК - не основание для гражданско-правовых последствий.

Первый кассационный суд с выводами нижестоящих инстанций не согласился. В своем определении коллегия указала: получение взятки — это сделка, то есть действие, направленное на установление прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). А по ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, ничтожна. Взыскание полученного по такой сделке в доход государства — не уголовное наказание, а именно последствие недействительности сделки. Это подтверждают и разъяснения Пленума Верховного Суда, и определения Конституционного Суда.

Поскольку противоправность действий ответчика уже установлена вступившим в силу приговором, а конфискацию в уголовном деле не применили, выводы нижестоящих судов о невозможности взыскать деньги через гражданский процесс противоречат закону, заключила кассация. Дело возвращено в Нижегородский облсуд для пересмотра.

Нина Шевченко