Ремонт на водоводе в Кавминводах планируют завершить вечером 16 февраля

Завершить ремонт магистрального водовода в Кавминводах планируют вечером 16 февраля. После начнется заполнение системы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Вода придет в разные города и населенные пункты поэтапно. Пока воду в дома подвозят автоцистернами. Всего задействовано 28 машин»,— отметил глава региона.

Крайводоканалу и главам муниципалитетов поручено постоянно информировать людей. По вопросам водоснабжения в крае будет организована горячая линия по номеру 122, добавочный 6.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», порыв на магистральном водопроводе произошел 12 февраля, из-за технических сложностей ремонт продолжается по сей день.

Наталья Белоштейн