Человек пострадал в ДТП на Анапском шоссе в Новороссийске

Днем 16 февраля на Анапском шоссе в Новороссийске произошло ДТП, в результате которого повреждения получил пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГИБДД Новороссийска, авария случилась в 11:10 в районе АЗС «Дюрсо». Согласно предварительной версии, водитель автомобиля «Киа Оптима» при развороте налево не уступил дорогу иномарке «БМВ», которая двигался во встречном направлении.

В ходе ДТП пострадал пассажир «БМВ». Его госпитализировали в городскую больницу №1 Новороссийска.

София Моисеенко