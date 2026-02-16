В Челябинской области пройдет зимний медиафорум

С 27 февраля по 1 марта в Челябинской области пройдет межрегиональный форум «Медиагора-2026» на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.

Главной темой форума станет продвижение регионов через гастрономический код. В том числе запланирован круглый стол о роли медиа в раскрытии потенциала территорий на примере Челябинской области. Особым гостем станет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В мероприятии будут участвовать около 200 журналистов, редакторов, блогеров и PR-специалистов. Для них организуют гастроужин от четырех местных шеф-поваров, которые представят блюда из гастрокарты региона, а также горнолыжные соревнования. Кроме того, на форуме состоится торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства для журналистов и PR-специалистов имени Ольги Давиденко.