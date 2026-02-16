За отключение горячей воды в Тутаеве привлекли электросетевую организацию

Тутаевская межрайонная прокуратура возбудила в отношении директора АО «Горэлектросеть» (принадлежит администрации Тутаевского округа) дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок). Причиной стало январское отключение горячей воды в Тутаеве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

28 января на котельной государственного предприятия Ярославской области «Яроблводоканал» произошла авария, результатом которой стало отключение горячего водоснабжения в 185 многоквартирных жилых домах.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что к аварии привело аварийное отключение электроснабжения котельной из-за упавшего дерева на линию электропередач «Горэлектросетей».

«Проверка показала, что в нарушение в нарушение положений Федерального закона "Об электроэнергетике", а также подзаконных нормативных актов охранная зона линии электропередач не была расчищена от деревьев и кустарников, прокладка и содержание просеки вдоль опор ЛЭП своевременно не организованы»,— прокомментировали в надзорном ведомстве.

Руководству акционерного общества внесли представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены.

Алла Чижова