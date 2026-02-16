В Дагестане СК может возбудить дело из-за отсутствия детсада в районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в интернете видеообращения жителей Кизилюртовского района Дагестана о нарушении их прав на дошкольное образование. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В обращении местные жители рассказали, что в муниципальном образовании отсутствует государственный детсад. Из-за этого семьи вынуждены оплачивать услуги коммерческих детских садов или возить детей в районный центр, в том числе на такси. Таким образом, расстояние до ближайших дошкольных учреждений создает финансовые трудности для родителей.

Отмечается, что жители неоднократно обращались в уполномоченные органы, однако их жалобы не принесли результатов. Следственное управление СК по Дагестану организовало процессуальную проверку.

Константин Соловьев