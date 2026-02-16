Активный южный циклон принесет снег и морозы в Удмуртию

В ближайшие сутки в Удмуртии ожидаются продолжительные осадки в виде снега и мокрого снега из-за активного южного циклона, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики. Пик снегопада прогнозируется на ночь, а завтра днем его интенсивность начнет снижаться.

На дорогах возможна «снежная каша» и заносы, что ухудшит видимость. Минимальная температура воздуха в первой половине ночи составит -6..-11°С, а завтра, 17 февраля, в утренние и дневные часы максимальная температура достигнет 0..-5°С, в северных районах -5..-10°С. В южных районах возможна слабая оттепель до 0..+1°С.

В середине недели ожидается период без существенных осадков, однако температура резко понизится. В среду, 18 февраля, утром температура опустится до -15..-20°С, днем повысится до -8..-13°С. Ночью на четверг, 19 февраля, температура составит -18..-23°С, а днем -7..-12°С.

В пятницу, 20 февраля, во второй половине дня снова ожидаются снегопады. Ночью температура будет -14..-19°С, в восточных районах до -21°С, а днем -4..-9°С. По предварительному прогнозу, снежная погода сохранится и в субботу.

Анастасия Лопатина