В Невинномысске завод задолжал 700 работникам 147 млн рублей зарплаты

Прокуратура города Невинномысска Ставропольского края провела проверку и обнаружила серьезные нарушения трудового законодательства на одном из местных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ноябре-декабре 2025 года компания накопила задолженность по заработной плате перед 700 работниками — общая сумма превысила 147 млн руб. Прокуроры быстро отреагировали: они внесли руководителю организации представление с требованием немедленно погасить долг, и предприятие выполнило его в полном объеме.

Невинномысск с населением около 120 тыс. человек и более 100 крупными производствами считается промышленной столицей Ставропольского края. Похожие случаи повторяются: например, в мае 2025 года прокуратура заставила фирму по производству сельхозоборудования выплатить 19 млн руб. 158 сотрудникам за три месяца задержек с декабря 2024-го по февраль 2025-го, возбудив уголовное дело против директора. В июне того же года сталелитейный завод вернул 42,3 млн рублей тысяче работников за март-апрель после вмешательства Гострудинспекции.

Также прокуратура выявиляла долг почти в 2 млн руб. перед 12 работниками предприятия с июля по октябрь 2025-го. Руководителя обвинили в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ; следователи Следкома по Ставрополью установили, что деньги тратили на другие нужды, хотя возможности выплатить их хватало. Прокуратура передала материалы в СКР, и ведомство контролирует расследование и возврат средств. Еще один случай касается 8 сотрудников компании по переработке фруктов и овощей — им задолжали свыше 1,8 млн руб. за тот же период.

Прокуратура держит ситуацию под контролем, требуя от бизнеса строгого соблюдения ТК РФ, чтобы защитить права тысяч ставропольцев, зависящих от стабильных выплат. Власти края обещают усилить проверки в 2026 году, особенно на предприятиях с численностью свыше 500 человек.

Станислав Маслаков