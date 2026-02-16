Ставрополье вновь задействует самолет Росгидромета для вызова дождей

Спецборт для искусственного вызова дождей вновь будет задействован на территории Ставропольского края, сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел еженедельное совещание с руководителями ведомств и главами муниципалитетов, где обсудил подготовку к весенним полевым работам. Сейчас почва содержит достаточный запас влаги, а состояние 98% озимых посевов оценивают как хорошее или удовлетворительное. В период активного роста всходов аграриям потребуется дополнительная поддержка, поэтому в марте-апреле регион снова привлечет самолет-лабораторию Росгидромета Як-40К для искусственного вызова осадков.

Владимиров поручил министерству сельского хозяйства держать вопрос на контроле и применять технологию строго по агрономическим нуждам. В 2025 году этот самолет совершил 130 вылетов, увеличил количество осадков в зоне работы на треть, а в отдельных районах — на 100%, что помогло собрать рекордные 10,13 млн тонн зерна — лучший показатель в истории края. Регион потратил на услуги 38 млн руб. из бюджета, и практика доказала эффективность после засухи 2024 года, когда валовый сбор зерновых и зернобобовых упал на 10%.

Совещание также затронуло запасы горючего, минеральных удобрений и подготовку семян к севу. На 2026 год власти предусмотрели 4,9 млрд руб. господдержки аграриям, и Владимир Владимиров потребовал ускорить доведение средств до производителей, чтобы они провели кампанию в оптимальные агросроки.

Регион планирует засеять около 1 млн га яровыми культурами, продолжая курс на продовольственную безопасность и снижение зависимости от импортного сырья. Ставрополье опирается на проверенную технологию, чтобы минимизировать риски засухи и повторить успех прошлого сезона.

Станислав Маслаков