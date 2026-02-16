Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительницу Челябинской области снова будут судить за организацию убийства дочери

Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор жительнице Кизильского района по делу об организации убийства дочери (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что вечером 16 апреля прошлого года пьяная жительница поселка Измайловский решила «из личных неприязненных отношений» убить 12-летнюю дочь. Для этого она обратилась к местному жителю, с которым познакомилась в тот же день, и предложила за 100 тыс. руб. утопить девочку в реке. Знакомый согласился, чтобы мать начала ему доверять, а после увел девочку и обратился в полицию.

В ноябре 2025 года дело рассматривалось в Агаповском районном суде с участием присяжных. Они посчитали, что фигурантка не совершала это преступление, и оправдали ее. Прокуратура подала апелляцию на приговор. Облсуд согласился с позицией ведомства и отменил его. Обвиняемою отправили под стражу на два месяца.

Виталина Ярховска

