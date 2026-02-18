Сегодня исполняется 45 лет президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Кириленко

Его поздравляет президент—генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин:

— Андрей был замечательным игроком, наверное, лучшим в истории российского баскетбола, а сейчас он — Андрей Геннадьевич, юбиляр и большой руководитель с серьезнейшим опытом топ-менеджера. Его профессионализм, самодисциплина и преданность делу невероятным образом сочетаются с открытостью, отзывчивостью, веселым и позитивным характером. Рад и горд тому, что мы вот уже много лет являемся добрыми друзьями. От души желаю Андрею и всей его замечательной любящей семье крепкого здоровья и благополучия, а всем нам — стремительного развития баскетбола в нашей стране под руководством Кириленко!

