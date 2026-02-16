В Рыбинске вынесли приговор завотделением за получение взяток

Рыбинский городской суд приговорил бывшего заведующего отделением сестринского ухода больницы № 3, присоединенной позже ко второй больнице, к штрафу в 900 тыс. руб. за получение взяток. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на областной суд.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации портала, в деле экс-заведующего было шесть эпизодов получения взятки и один — мелкое взяточничество. Сотрудник медицинской организации получал от 13 до 20 тыс. руб. за госпитализацию пациентов на срок свыше 45 суток. Деньги передавали родственники и знакомые пациентов.

Взяткодателей приговорили к штрафам в размере от 20 до 60 тыс. руб. Бывшему заведующему по приговору также запрещено на протяжении трех лет занимать руководящие должности в сфере здравоохранения.