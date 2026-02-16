Глава Удмуртии призвал жителей частного сектора вывозить снег

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании призвал жителей частного сектора активно участвовать в вывозе снега на фоне приближающейся весны и паводкоопасного периода.

«Чтобы максимально обезопасить себя весной, давайте не только ударными темпами убирать снег, но еще его и вывозить, особенно из частного сектора. Тут я хотел бы обратиться и к самим жителям — друзья, эта работа должна быть совместной, поэтому со своих территорий вы должны снег вывезти самостоятельно»,— заявил господин Бречалов.

В Ижевске вывоз снега с низинных территорий частного сектора Первомайского и Ленинского районов, подверженных подтоплению, начнется на этой неделе.

Напомним, на Ижевском пруду начались работы по предполоводному понижению уровня воды. Они пройдут еще на трех крупных водохранилищах Удмуртии. Планируемая интенсивность — от 1 до 3 см/сутки. Работы продлятся до 20 марта.

Анастасия Лопатина