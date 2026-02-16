В Дагестане выявили незаконные строения на озере Аджи-Папас

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана во время проверки водоохранной зоны озера Аджи-Папас в Каякентском районе обнаружили грубые нарушения Водного кодекса РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минприроды РД Фото: пресс-служба минприроды РД

Инспекторы зафиксировали капитальные строения на земельном участке возле водоема. Эти объекты перекрывают свободный доступ граждан к озеру — водному объекту общего пользования.

Строения не оснастили системами очистки стоков, что угрожает загрязнением чистой воды озера. В акватории инспекторы насчитали девять причалов для маломерных судов. Собственник участка не получил разрешений на их установку и использование водного объекта.

Нарушения напрямую противоречат статьям 3, 6 и 16 Водного кодекса РФ. Статья 3 гарантирует всем гражданам свободный доступ к водоемам общего пользования. Статья 6 запрещает препятствия для такого доступа, включая заборы и постройки. Статья 16 обязывает владельцев обеспечивать защиту вод от загрязнения.

Минприроды РД уже направило пользователю участка официальное предостережение. В документе ведомство требует немедленно устранить все нарушения и соблюдать природоохранные нормы. Министерство держит ситуацию на особом контроле и обещает дальнейшие проверки.

Озеро Аджи-Папас — ценный природный объект на южном побережье Каспия, на границе Каякентского и Дербентского районов. Соленое мелководье служит местом нереста 13 видов рыб, включая сома и карпа. Здесь обитает средиземноморская красная черепаха, краснокнижные птицы вроде фламинго, а также редкие растения. С 2022 года территория входит в особо охраняемую природную зону (ООПТ) «Папас» с прилегающими дюнами.

Ранее озеро страдало от экологических проблем: осушения и отсутствия притока из реки Башлычай. В 2022 году глава Дагестана Сергей Меликов лично посетил объект и инициировал его реабилитацию. Власти очистили русло реки, исключили вредные коммерческие проекты и усилили охрану. В мае 2025 года Минприроды сообщило о планах наполнения озера водой из канала Мирза-Су.

Станислав Маслаков