В ярославском поселке Красный Бор возникли перебои с электроснабжением

В поселке Красный Бор Ярославского округа рано утром 16 февраля отключилось электроснабжение. По информации «Россетей Центр», к отключению привело технологическое нарушение на трансформаторной подстанции.

С утра жители поселка сообщили в соцсетях губернатора Михаила Евраева об отключении света и, как следствие, тепла и горячей воды в домах с электроотоплением. По информации электросетевой компании, к 9 часам электроснабжение восстановили 90% потребителям, к 13 часам — оставшимся 10%.

«Специалисты Ярославского РЭС оперативно провели на трансформаторной подстанции «Чистые ключи» ремонтные работы. Электроснабжение потребителей восстановлено. Подача электроэнергии всем жителям деревни Красный Бор осуществляется по основной схеме в полном объеме»,— сообщили в компании.

Алла Чижова