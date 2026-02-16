У главы челябинского Роспотребнадзора изымают имущество на 400 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинская рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Общая стоимость недвижимого и движимого имущества превышает 400 млн руб., сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Основанием для иска стали неподтвержденные доходы, на которые, по мнению Генпрокуратура считает, что руководитель приобретал недвижимость и дорогостоящие автомобили. Истец просит изъять у ответчика почти 40 объектов недвижимости в Москве, Челябинской и Московской областях, а также 17 транспортных средств.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в конце прошлой недели Центральный районный суд Челябинска заключил Анатолия Семенова под стражу по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным источника, руководитель надзорного ведомства во время плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области лоббировал интересы организаций, которыми владеют и управляют его родственники.