В ДТП в Якшур-Бодьинском районе попали воспитанники Дебесской спортивной школы

Автобус, попавший в ДТП в Якшур-Бодьинском районе 14 февраля, вез воспитанников Дебесской спортивной школы, возвращавшихся с соревнований. Об этом сообщил глава Дебесского района Андрей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

«Всего в автобусе находилось 13 детей и трое взрослых — сопровождающих, все в автобусе были пристегнуты. В результате аварии один ребенок получил травму, был доставлен в первую РКБ. После проведенных обследований выяснилось, что девочка серьезных травм не получила. За ней выехали родители», — прокомментировал инцидент глава района.

Он отметил , что стальные дети были размещены в школе Селычки до приезда резервного автобуса.

Инцидент произошел в Якшур-Бодьинском районе. 66-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и столкнулась со школьным автобусом «ПАЗ», в котором находились 13 детей. СУ СКР по республике организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анастасия Лопатина