Двум жителям Тольятти суд назначил лишение свободы за дачу взятки сотруднику колонии

Центральный районный суд Тольятти признал виновными двух местных жителей по п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает надзорное ведомство, подсудимые действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они передали взятку в размере 100 тыс. руб. сотруднику колонии-поселения УФСИН России по Самарской области за решение вопроса о снятии взыскания с одного из осужденных либо о его переводе в другое исправительное учреждение региона. В момент передачи вознаграждения злоумышленники были задержаны.

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде семи лет лишения свободы.

Руфия Кутляева