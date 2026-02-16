Четыре ярославских населенных пункта получили статус исторических поселений

В Ярославской области Борисоглебский, Большое Село, Курба и Ермаково с деревнями Климовское и Копнинское (Пошехонский округ) получили статус исторических поселений. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Этому предшествовала комплексная работа специалистов Проектного института. Проведены историко-архивные и библиографические исследования, натурные обследования, анализ исторических карт для точного определения границ территорий»,— сообщил губернатор.

Теперь в регионе 13 исторических поселений. В перечень также входят Поречье-Рыбное, Вятское, Великое, Нагорье, Закобякино, Кукобой, Заозерье, Середа и Прозорово. Как отметил Михаил Евраев, получение статус позволяет населенным пунктам участвовать в федеральных программах. В частности, Вятское в 2025 году выиграло федеральный грант на благоустройство центра, участвуя впервые как историческое поселение во Всероссийском конкурсе Минстроя России.

«Мы намерены и дальше расширять список исторических поселений, присваивая статус новым территориям. Это позволит повышать качество жизни и создавать новые точки притяжения в наших округах»,— написал в своем Telegram-канале губернатор.

Алла Чижова