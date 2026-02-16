В Удмуртии планируют ввести пониженные ставки по УСН для предпринимателей

В Удмуртии предложили установить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, работающих в востребованных отраслях, таких как обрабатывающие производства, IT-сфера, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также онлайн-торговля, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«Для них предлагается установить следующие размеры налоговых ставок: 1% для тех, кто выбрал режим “доходы”, и 5% для тех, кто выбрал режим “доходы минус расходы”. При этом, применять пониженные налоговые ставки смогут все предприниматели республики данных категорий»,— говорится в сообщении.

Законопроект направлен на стимулирование предпринимательской активности и укрепление позиций малого и среднего бизнеса в регионе. Документ будет рассмотрен на сессии Госсовета Удмуртии.

Напомним, в Удмуртии приняты налоговые ставки по УСН 5% на «доходы» и 14% на «доходы минус расходы» по видам деятельности, установленным правительством России. Это на 1 п. п. по каждому направлению меньше, чем установлено на уровне федерации.

С 1 января в России введен ряд налоговых изменений. В частности, ставка НДС повышена с 20% до 22%. Порог дохода, с которого предприниматели на УСН платят НДС, снижен с 60 млн до 20 млн руб. В таких условиях местные бизнесмены начали переходить на автоматизированную УСН.

