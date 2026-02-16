Сергей Одобеску покидает правительство Самарской области

Врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Одобеску покидает свой пост. Причина отставки чиновника неизвестна.

Сергей Одобеску работал в региональном минцифры с декабря 2025 года. Ранее он занимал пост директора Института цифрового развития Самарского государственного медицинского университета.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава минцифры Самарской области Виктор Злобич возглавил департамент цифрового развития в Севастополе.

Андрей Сазонов