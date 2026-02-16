В Новороссийске женщина отдала более 2,4 млн рублей на фиктивное лечение знакомой

Жительницу Туапсинского района будут судить за мошенничество в Новороссийске. По данным УМВД города-героя, женщина убедила знакомую оплатить дорогостоящее лечение, высылая ей скачанные из интернета фотографии больничных палат и лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям полиции, 33-летняя жительница Туапсинского района получила от знакомой более 2,4 млн руб. взаймы под предлогом оплаты лечения. Она не выполнила своих обязательств по возврату денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина около года переписывалась с потерпевшей в мессенджерах и присылала ей фотографии больничных палат и препаратов, взятые из открытых источников.

Следственное подразделение полиции Приморского района Новороссийска завершило расследование уголовного дела. Его материалы направлены в суд.

По статье о мошенничестве гражданке грозит до десяти лет лишения свободы, передает УМВД Новороссийска.

София Моисеенко