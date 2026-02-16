В Оренбургской области суд увеличил размер компенсации воспитаннику спортивной школы, получившему травму

Оренбургский областной суд увеличил размер компенсации до 300 тыс. руб. со спортивной школы в пользу несовершеннолетнего, который получил травму во время тренировки по настольному теннису. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года во время тренировки по настольному теннису в спортивной школе на воспитанника упал теннисный стол. Несовершеннолетний получил травму.

Прокурор Грачевского района в суде потребовал взыскать с учреждения компенсацию причиненного подростку морального вреда. Районный суд иск удовлетворил частично, взыскал 150 тыс. руб. в пользу воспитанника. Надзорное ведомство обжаловало решение в апелляции.

Руфия Кутляева