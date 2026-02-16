Челябинская молодежь в два раза больше интересуется вахтовой работой

В 2025 году в Челябинской области количество резюме на позиции с вахтовым методом работы среди соискателей в возрасте 18–24 лет выросло в 2,1 раза. Средние зарплатные ожидания достигли 115 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».

По России молодежь чаще всего хочет трудоустроиться на линейные и рабочие специальности. На 168% увеличилось количество резюме на специальность комплектовщика, соискатели рассчитывали зарабатывать 123,2 тыс. руб. Второе и третье место по динамике числа анкет занимают профессии монтажника (163%) и электромонтажника (129%). Здесь средние зарплатные ожидания достигли 164,2 тыс. руб. и 137,8 тыс. руб. соответственно. Пятерку лидеров замыкают специальности сварщика (+120%; 141,6 тыс. руб.) и повара (+111%; 106,1 тыс. руб.).

Виталина Ярховска