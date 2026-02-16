Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич покинул свой пост

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» досрочно расторг контракт с главным тренером Миленко Богичевичем по обоюдному согласию. Пока его место займет Стипе Кулиш, сообщил Telegram-канал «БК «Автодор» Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миленко Богичевич покинул пост главного тренера "Автодора"

Фото: t.me / bcavtodor Миленко Богичевич покинул пост главного тренера "Автодора"

Фото: t.me / bcavtodor

Сербский специалист Миленко Богичевич возглавлял «Автодор» 2,5 года. Решение о расторжении контракта было принято руководством клуба после домашнего поражения «Автодора» в матче с «Самарой». Сейчас после 27 матчей саратовские баскетболисты занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице.

«С Миленко расстаемся в максимально теплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере. Рады, что Богичевич уже нашел себе новое место работы», — отметил Олег Родионов, президент БК «Автодор».

Господин Родионов также рассказал, что у ставшего исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулиша уже был краткосрочный успешный опыт работы на аналогичной позиции в Самаре.

Стипе Кулиш — 40-летний специалист из Хорватии. С лета 2023-го по декабрь 2024-го он был ассистентом Дражена Анзуловича в БК «Самара». Ранее господин Кулиш возглавлял юниорскую и кадетскую сборные Хорватии, а также клуб «Соник-Пунтамика» из Задара, выступавший в высшем дивизионе национального чемпионата. В сезоне-2022/23 он занимал должность ассистента главного тренера «Задара».

Марина Окорокова