Удмуртия заняла 3-е место по динамике потребительского спроса

По итогам 2025 года Удмуртия поднялась с 34-го на 3-е место в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, увеличив показатель на 9,2%, пишет «РИА Новости».

Выше Удмуртии оказались только Чукотский АО (+13,86%) и Магаданская область (+10,15%). Замкнули список Ненецкий АО (-1,13%), Мурманская (-1,04%) и Тульская (-0,91%) области.

Среднедушевые месячные потребительские траты в республике составили 38,5 тыс. руб., что соответствует 50-му месту среди регионов. Показатель оценивался на основе оборота розничной торговли, платных услуг населению и расходов на общепит.

Анастасия Лопатина