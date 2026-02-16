Ставропольскому краю к 2032 году потребуется 150 тысяч новых специалистов

Ставропольский край рассчитывает привлечь 149,7 тыс. новых специалистов к 2032 году. Региональная экономика столкнется с острым дефицитом кадров без решительных мер. Минтруд края завершил масштабный прогноз на 2026–2032 годы и выявил ключевые пробелы, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Более 7600 организаций из 19 отраслей экономики дали экспертные оценки. Они учли макроэкономические показатели роста Ставрополья. Исследование выявило спрос на инженеров разных профилей, IT-специалистов — разработчиков ПО, аналитиков данных и экспертов по кибербезопасности. Врачи и педагоги остаются в лидерах, как и аграрии — агрономы, ветеринары, зоотехники. Технические мастера, конструкторы и проектировщики тоже войдут в топ востребованных.

Министр труда и соцзащиты региона Елена Мамонтова подчеркнула двойной запрос. Классические социальные профессии соседствуют с новыми IT- и инженерными кадрами. Власть, бизнес и вузы объединят усилия. Они уже модернизируют профобразование, поднимают престиж рабочих специальностей и создают механизмы удержания специалистов. Новые данные лягут в основу госпрограмм, заказа для вузов и поддержки отраслей.

Прогноз вписывается в нацпроект «Кадры». Ранее опросы 5000 работодателей показывали рост нужды в кадрах на 11% к 2030 году — до 152,8 тыс. человек. Аграрный сектор лидирует с 10,5 тыс. новых вакансий в год, за ним торговая сфера — 8,5 тыс., стройка — 4,9 тыс.. В 2025 году Минтруд фиксировал 23 тыс. вакансий при безработице 0,27%. Туризм к 2029 году потребует 5 тыс. профессионалов ежегодно, при этом инвестпроекты на Кавминводах предполагают как минимум 13 тыс. высококвалифицированных работников.

Исследование, проведенное учеными СКФУ, подтверждает дефицит в строительстве, ЖКХ, медицине, образовании и сельхозе к 2030 году. Эксперты отмечают дисбаланс: молодежь тянется в офисы, а аграрный сектор и производство голодают по рабочим рукам. К 2031 году рабочие кадры составят 6370 вакансий, с акцентом на трактористов, овощеводов, поваров и операторов. Регион корректирует прогноз ежегодно, чтобы синхронизировать спрос и предложение, так как все крупные инвестпроекты и концепция экономического развития региона требуют притока новых кадров.

Станислав Маслаков