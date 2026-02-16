Умерла ярославская педагог-музыкант Галина Мишурова

После продолжительной болезни умерла педагог-музыкант образцового детского коллектива «Оркестр русских народных инструментов им. Е.М. Стомпелева» Галина Мишурова. Об этом сообщили в Ярославском городском Дворце пионеров.

«Это невосполнимая утрата для всех, кто знал и ценил ее. Галина Николаевна была не просто педагогом, она была настоящим наставником, вдохновителем, человеком с большой буквы. Ее доброта, мудрость, безграничная преданность своему делу, ее любовь к музыке, детям и умение делиться этой любовью навсегда останутся в наших сердцах»,— указывается в сообщении дворца.

Галина Мишурова — автор образовательной программы «Оркестр русских народных инструментов» в дополнительном образовании. Педагог выявляла таланты у детей и оказывала им поддержку, работала с детьми, имеющими отклонения в развитии, по индивидуальному образовательному маршруту. Вела просветительскую работу, регулярно повышала свой профессиональный уровень и мастерство на курсах и семинарах.

Алла Чижова