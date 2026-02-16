Новосибирца задержали за захват сожительницы и попытку сжечь квартиру

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, который взял в заложницы сожительницу. Инцидент произошел в квартире на ул. Курчатова, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, у злоумышленника произошел конфликт с соседом, который сообщил о дебошире в полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что мужчина в нетрезвом состоянии закрылся в своей квартире и взял в заложники сожительницу.

В результате штурма новосибирец был задержан. Предварительно установлено, что он избил пострадавшую, а также пытался поджечь квартиру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется, что задержанный ранее имел судимости.

Александра Стрелкова