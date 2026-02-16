Полиция изъяла более 6 кг каннабиса у владельца плантации в Ленобласти

Полиция задержала ранее судимого за наркотики 31-летнего подозреваемого в культивации и сбыте каннабиса. В ходе обыска в подвале загородного дома у него обнаружили незаконную плантацию и изъяли более 6 кг запрещенного вещества, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину задержали. При личном досмотре у него нашли сверток с марихуаной массой 1,13 г. В его квартире в доме 25 по Пискаревскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга нашли пакет с тем же веществом массой 96,53 г, электронные весы и упаковочный материал.

Далее правоохранители пришли в частный дом в СНТ «Ладожец» во Всеволожском районе Ленобласти, где обнаружили плантацию конопли площадью около 15 кв. м. Оттуда полицейские изъяли пять кустов, фрагменты растений, вентилятор, упаковку, семена, а также высушенный каннабис весом до 6,3 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств). Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция устанавливает возможных соучастников, решаются вопросы о возбуждении дополнительных дел и изменении меры пресечения.

Артемий Чулков