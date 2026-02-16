В Домбае закрыли все канатные дороги из-за порывов ветра свыше 20 м/с

Пресс-служба курорта «Домбай» в Карачаево-Черкесии объявила о полной приостановке работы всех канатных дорог 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Туристы не смогут подняться на гору Мусса-Ачитара: порывы ветра превышают 20 м/с, что делает эксплуатацию подъемников опасной. Сотрудники курорта ежедневно мониторят метеоданные и обещают возобновить работу сразу после снижения скорости ветра до безопасных 15 м/с.

Канатная дорога Домбай-1 поднимает гостей с отметки 1590 м до 2277 м, Домбай-2 — дальше до 3008 м, а Домбай-3 завершает подъем на 3146 м. Эти три ключевые магистрали обеспечивают доступ к основным трассам курорта, где высота снежного покрова достигает 150–200 см в феврале. Компания ООО «Канатные дороги Домбая» ввела такие ограничения не впервые: в октябре 2025-го сильный ветер уже останавливал Домбай-2 и Домбай-3, а Домбай-1 закрыли позже. Аналогично в январе 2026-го метель вынудила отключить верхние подъемники, оставив открытой только первую линию.

Курорт принимает до 5000 человек в день в пик сезона. Погодные сбои участились в 2025–2026 годах — за зиму зафиксировали не менее пяти полных остановок, что сказывается на загрузке: февральские ски-пассы подешевели на 20–30% во время простоев.

Спасатели МЧС по КЧР рекомендуют туристам проверять статус на официальных ресурсах и избегать верхних станций. Администрация курорта подчеркивает: безопасность превыше всего, а прогнозируемое улучшение погоды ожидают к вечеру 16 февраля или утру 17-го. Гости спускаются пешком с нижних отметок, а снегоходная служба помогает в случае необходимости.

Станислав Маслаков