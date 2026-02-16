Суд признал банкротом ставропольское ООО «Алиа Групп»

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Алиа Групп» из поселка Передовой Изобильненского района и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Владимир Фоменко. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Рассмотрение дела по итогам конкурсного производства назначено на 22 июля 2026 года. Управляющий должен представить суду отчет о результатах процедуры с документами.

В апреле 2025 года компания самостоятельно обратилась с заявлением о признании несостоятельности. На момент подачи заявления общий долг по денежным обязательствам составил 31,4 млн руб. Предприятие не оспаривало размер задолженности, указав, что расчеты с одним кредитором сделают невозможными выплаты остальным.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алиа Групп» зарегистрировано в 2021 году в поселке Передовой, Изобильненского округа Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Учредители — Лиана Авдиенко и Артем Лазарев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2023 год составила 321,9 млн руб., прибыль — 8 млн руб.

На сайте предприятия указано, что ООО «Алиа Групп» специализируется на комплексной переработке кукурузы в продукцию для различных отраслей промышленности. Производственная площадь превышает 4 гектара, ежемесячный объем переработки зерна составляет около 3 тысяч тонн.

Крупнейшим кредитором выступает ООО «Кредо-С» из Гулькевичи Краснодарского края. В ноябре 2025 года суд включил его требования в третью очередь реестра кредиторов на сумму 101,1 млн руб, включая 68,9 млн руб. основного долга и 32,2 млн руб. пеней.

Во вторую очередь реестра включены также требования Межрайонной ИФНС России №14 по Ставропольскому краю в размере 724 тыс. руб.. В третью очередь внесены дополнительные требования налогового органа на 3,5 млн руб.

Тат Гаспарян