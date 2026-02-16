Роспотребнадзор нашел в Пензе опасную рыбу

Роспотребнадзор отчитался о результатах проверок рыбы в Пензенской области за 2025 год. Выяснилось, что некоторые продавцы неправильно хранили замороженную рыбу, а также неверно маркировали товар. Из всех отобранных образцов один не прошел проверку по микробиологическим нормам, а три — по физико-химическим показателям.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Инспекторы выдали нарушителям предписания устранить проблемы и привлекли их к административной ответственности.

Всего за год специалисты провели 479 лабораторных исследований рыбы и морепродуктов. Они проверяли продукцию на микробиологию, физико-химический состав, наличие паразитов, санитарно-химические показатели и радиацию. Пробы брали как во время плановых проверок, так и в ходе мониторинга. Анализы проводила лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, используя современное оборудование.

Рыбу проверяли на всех этапах — от поступления в магазин до продажи покупателю. Чаще всего нарушения касались условий хранения и неправильной информации на упаковке.

Никита Маркелов