Сколько премий ученым нужно

Ломоносовская премия была главной научной премией Российской империи. После революции и Гражданской войны ей на замену пришла премия имени Ленина, потом главной премией в советской науке стала Сталинская премия, а после нее — Ленинская премия, которая была не только главной и самой престижной, но и самой массовой по числу награжденных ей ученых. Сейчас научных премий в нашей стране по их числу больше, чем когда-либо было, но назвать какую-либо из них самой главной и самой престижной едва ли можно.

Научные премии появились в нашем отечестве в середине XVIII века при правлении Елизаветы Петровны. Присуждала их Академия наук, в 1747 году в ее регламенте появился пункт: «А производить сие таким образом, как то при прочих академиях водится». Под прочими академиями следовало понимать Парижскую и Берлинскую. Российская Императорская академия наук выносила на открытый конкурс интересующую ее проблему, и предложивший ее «самое справедливое» решение получал денежное вознаграждение. К конкурсу на равных условиях с российскими учеными допускались их иностранные коллеги.

Первая задача Петербургской академии наук была объявлена на собрании академии 26 ноября 1749 года и разослана в иностранные академии. Звучала она так: «Все ли неравности, которые в течении луны примечаются, с Невтоновою теориею сходны или нет? и буде не все сходны, то которая самая справедливая теория всех оных неравностей, по которой бы место луны можно было определить на всякое заданное время по самой точности?». Победителя объявляли через три года после рассылки вопроса, чтобы ознакомиться с задачей, подумать над ее решением и прислать его с гарантией успевали иностранные ученые.

Сумма премии колебалась от 300 до 500 руб. в зависимости от «важности и трудности» вопроса. Деньги выплачивались из средств академии наук, потому и размер этих премий был сравнительно небольшим. Сами члены академии не имели права участвовать в конкурсе, так как они оценивали его результат. Разумеется, академикам без всяких конкурсов выплачивались премии за выдающиеся, по мнению руководства академии, результаты их исследований, причем иногда довольно значительные в денежном выражении, но это было внутренним академическим делом.

Демидовская премия

Ситуация с публичной научной премией кардинально изменилась в 1831 году, когда представитель знаменитой династии Павел Демидов, владелец уральских чугунолитейных заводов и на тот момент курский губернатор, учредил благотворительный фонд для выплат ежегодных премий «для содействия и преуспеяния наук, словесности и промышленности в своем отечестве». Иностранные ученые могли претендовать на премию только при условии, что их исследования были напрямую связаны с Россией. А главное, это была премия за самостоятельные работы ученых по их личному выбору, а не написание ими диссертаций на тему, данную научным руководителем, чем, по сути, были академические премии до этого. Академики как рецензенты представленных на премию работ и судьи при ее присуждении сами не имели права на Демидовскую премию.

На премии из фонда Павла Демидова при его жизни и еще 25 лет после его смерти должно было ежегодно выделяться по 20 тыс. руб. за «лучшие по разным частям сочинения в России». Полная Демидовская премия составляла 5 тыс. руб. ассигнациями (1428 руб. серебром), а половинные Демидовские премии — 2,5 тыс. руб. (714 руб. серебром). Помимо этого, 5 тыс. руб. ассигнациями полагалось за рукописные книги, особо отмеченные академией наук, но находящиеся в печати. Это была первая премия, которая охватывала все отрасли науки.

Павел Демидов умер в 1840 году, и, соответственно, в 1865 году были присуждены последние Демидовские премии. Всего за время их существования, с 1831 по 1865 год, присуждено 55 полных премий и 220 половинных. Интересно, что из 55 полных премий 27 были присуждены по точным и естественным наукам, а 28 — по гуманитарным и экономическим. А из более двух сотен половинных премий меньше трети касались математики и естественных наук.

Среди награжденных полными Демидовскими премиями были Менделеев (химия), Сеченов (физиология), Якоби (физика), Литке и Крузенштерн (география), Чебышев (математика), Пирогов (медицина). С 1834 года помимо денежной премии лауреаты Демидовской комиссии награждались золотыми (полная премия) и серебряными (половинная) медалями.

Ломоносовская премия

Окончание срока Демидовской премии совпало со столетием со дня смерти Ломоносова. На публичном (открытом для всех желающих) заседании академии наук памяти Ломоносова в апреле 1865 года, где его поминали как «могучего поборника всемирной науки, устами которого она впервые заговорила по-русски», среди прочего было сказано про учреждение новой премии — Ломоносовской. Ее 8 марта 1865 года утвердил своим указом Александр II после того, как прошение о ней было подано императору министром народного просвещения Головниным.

Ломоносовская премия была соизмерима с Демидовской по сумме — 1 тыс. руб., но уже не в ассигнациях, а в кредитных билетах со свободно плавающим валютным курсом. Деньги по тем временам не такие уж большие, профессор университета тогда получал (вместе с квартирными и столовыми добавками) около 3 тыс. руб. в год, академик — 5 тыс. руб. Но это была первая регулярная общенаучная государственная премия, средства в ее фонд поступали не от мецената и не из сэкономленных средств самой академии, а целевыми траншами из государственного казначейства.

Правила предоставления работ на соискание премии были утверждены министром народного просвещения в ноябре 1865 года. Ломоносовской премией награждались сочинения в тех областях знания, которые были предметом занятий самого Ломоносова и где он достиг блестящих результатов, а говоря проще, она не распространялось на математику. Академик Чебышев подал особое мнение в защиту своей науки, однако это мнение не было учтено. На премию могли быть поданы: 1) исследования и открытия в области физики, химии и минералогии; 2) труды по русской и славянской филологии, а также по истории языка и литературы.

Конкурсы на соискание Ломоносовской премии было решено проводить ежегодно, поочередно: в четные годы по физико-математическому отделению академии, в нечетные по отделению русского языка и словесности. На Ломоносовскую премию распространялось общее академическое правило, не допускавшее действительных членов академии к соисканию награды, которая присуждалась самой академией.

Подробности об учреждении и присуждениях Ломоносовских премий описаны отечественными историками науки много раз. Но, пожалуй, самая фундаментальная и строго выверенная в этом плане работа «Ломоносовская премия — первая государственная премия в России (1865–1918). Справочник-путеводитель» принадлежит доктору исторических наук из Санкт-Петербургского филиала архива РАН Екатерине Юрьевне Басаргиной. Она свободно доступна в интернете, желающие могут почитать ее самостоятельно, в ней 100 с небольшим страниц.

Если же совсем коротко, то первое присуждение премии должно было состояться в 1866 году по физико-математическому отделению. На конкурс поступили пять работ, но ни одна из них, по мнению комиссии академии по присуждению премии, не отвечала требованиям премии для научных трудов, «которыми и самоё значение премии возвышается». Более того, как писал академик Зинин в своей рецензии на одну их этих работ, «автор путем логического мышления, как он выражается, полагает возможным решать вопросы, относящиеся к механике и при том без всякого знакомства с этой наукой». Отделение объявило присуждение несостоявшимся.

Таким образом, первая Ломоносовская премия была выдала в следующем, 1867 году отделением словесности своим членкорам профессору и ректору Московской духовной академии А. В. Горскому и его сотруднику К. И. Невоструеву за их «Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки». Зато в 1868 году физико-математическое отделение наградило Ломоносовскими премиями (текущей по графику и отложенной в 1866 году) сразу двух ученых — химика Бутлерова и минеролога Гадолина. За первые 30 лет Ломоносовской премии ее присуждения объявлялись несостоявшимися 13 раз из-за недостаточно высокого их научного уровня, причем в основном по отделению русского языка и словесности (девять раз).

С 1896 года, по новым правилам присуждения Ломоносовских премий, разрешалось делить премию на две части (награждать сразу двух ученых) и наряду с большой (1 тыс. руб.) появились две малые Ломоносовские премии по 500 руб. Всего же за время существования Ломоносовской премии физико-математическое отделение провело 27 конкурсов на ее соискание и присудило 29 премий (21 премию в 1 тыс. руб. и 8 премий в 500 руб.) Отделение русского языка и словесности провело 26 конкурсов и присудило 24 премии (девять больших и 15 малых).

Из общего числа лауреатов три человека были удостоены премии дважды: физик Хвольсон, химик Лачинов и филолог Сиповский. Среди лауреатов премии была только одна женщина — историк древнерусской литературы Варвара Павловна Адрианова (премия 1917 года). Интересно это награждение своей предысторией. В 1903 году Ломоносовскую премию получил приват-доцент Санкт-Петербургского университета Владимир Николаевич Перетц за свою докторскую диссертацию по истории развития русской поэзии. Год спустя он был избран профессором Киевского университета и там при университете создал научное общество «Семинарий русской филологии», членом которого была молоденькая выпускница киевских Высших женских курсов Варвара Адрианова.

В 1914 году профессор Перетц был избран действительным членом Санкт-Петербургской академии наук, вернулся в Петроградский университет, и там же, в Петрограде, в 1915 году оказалась Варвара Адрианова, где она преподавала в Женском педагогическом институте. В 1917 году за свое исследование «Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности» она получила большую Ломоносовскую премию, а рецензентом ее работы в конкурсной комиссии был академик Перетц.

В своем отзыве он писал: «Материал, привлеченный к исследованию,— громаден. По обширной начитанности в нем автор напоминает нам прекрасные работы таких блестящих ученых, как А. Н. Веселовский и И. Н. Жданов,— так велики его широкая и разносторонняя начитанность и осведомленность, так строги и научны приемы его работы. Автор умеет, не разбрасываясь и не теряясь в материале, углубляться в исследование избранного им вопроса и все время стоит на почве доступных наблюдению фактов, воздерживаясь от модных устремлений в область фантастических предположений и гипотез. Стиль его прост, строг и благороден: он умеет в немногих словах вмещать мысль, содержательную и плодотворную».

Иначе как объяснением в любви на академическом языке назвать это трудно, особенно зная продолжение этой истории. В 1917 году академик Перетц оказался в Самаре, где стал профессором местного университета, а Варвара Адрианова была там же преподавателем. В 1921 году они вернулись в Петроград уже супругами, при этом Варвара Павловна взяла себе двойную фамилию Адрианова-Перетц. Так, пусть задним числом, но с соблюдением всех правил награждения Ломоносовской премией у нее появилась своя супружеская пара лауреатов. Среди лауреатов Нобелевской премии таких пар, между прочим, на сегодня набралось уже шесть, четыре из которых получили премии в области естественных наук, но столь романтичной истории у них не было.

Главные советские премии

Во второй половине XIX — начале XX века Санкт-Петербургской Императорской академией наук присуждалось более 20 постоянных и разовых премий, большинство из которых было обязано своим существованием частному капиталу или краудфандингу, как это называют сейчас. Самые известные из них — Уваровская, Пушкинская, Макарьевская, графа Толстого, имени Брандта, Бэра, Буняковского, Гельмерсена. Но главной научной премией Российской империи вне всяких сомнений тогда была Ломоносовская. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы угадать, как будет называться главная научная премия при новой власти.

22 января 1924 году, на следующий день после смерти Ленина, на внеочередном траурном собрании президиума Социалистической академии было принято решение объявить конкурс о назначении премии имени Ленина за «составление лучшей марксистской теоретической работы, связанной с практическими проблемами строительства социализма». Центральная комиссия по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ) при Совете народных комиссаров Союза ССР поддержала эту инициативу и разработала положение о премии. Но решением ВЦИК премия была учреждена не при ЦеКУБУ, а при Коммунистической академии. В июне 1925 года Совет народных комиссаров СССР издал постановление об учреждении премии имени В. И. Ленина за научные работы.

Ее премиальный фонд составлял 12 тыс. руб.: 10 тыс. для выдачи премий за научные труды и 2 тыс. на организационные расходы и оплату труда рецензентов. К соисканию премии допускались труды по всем отраслям знаний, написанные позднее 7 ноября 1917 года и только гражданами СССР. Ежегодно с 1926 года выдавались пять премий по 2 тыс. руб. Первые премии получили химик Чичибабин, геолог и географ Обручев, агрохимик Прянишников, генетик Николай Вавилов. А пятая премия была дана посмертно, хотя такого пункта в положении о ней не было. Ее присудили покойному академику Кравкову за его работу «Данные и перспективы по оживлению тканей умерших», и понятно почему. Его данными пользовались анатом Воробьев и химик Збарский при бальзамировании тела Ленина.

В положении о премии отсутствовал пункт о запрете присуждать ее ученым Комакадемии. И в дальнейшем практика запрета на присуждение научных премий членам организаций, которые ее присуждают, в СССР отсутствовала, наверное, как пережиток царизма. Отсутствует она и сейчас. 2 тыс. руб. были при НЭПе вполне приличной суммой,

примерно равной годовому окладу вузовского профессора.

В 1932 году из ведения Комакадемии были исключены все учреждения естественно-научного профиля. Премии она выдавала только за научные труды по экономике социализма, научно-популярные работы социально-экономического направления, сочинения по общественным наукам и методические разработки для гуманитарного цикла учебных программ для вузов. В 1936 году постановлением ЦК ВКП(б) Коммунистическая академия была закрыта «ввиду нецелесообразности параллельного существования двух академий», и все ее подразделения передали АН СССР. В 1937 году при обсуждении продолжения практики поощрения научных трудов премиями имени Ленина уже под эгидой АН «этот вопрос был окончательно снят». На смену ей пришла Сталинская премия, учрежденная СНК в 1939 году в ознаменование 60-летия со дня рождения товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Учреждались 16 премий имени Сталина (в размере 100 тыс. руб. каждая), присуждаемых ежегодно деятелям науки и искусства за выдающиеся работы в следующих областях: 1) физико-математические науки, 2) технические, 3) химические, 4) биологические, 5) сельскохозяйственные, 6) медицинские, 7) философские, 8) экономические, 9) историко-филологические, 10) юридические, 11) музыка, 12) живопись, 13) скульптура, 14) архитектура, 15) театральное искусство, 16) кинематография. Тем же постановлением было учреждено 10 первых (по 100 тыс. руб.), 20 вторых (по 50 тыс. руб.) и 30 третьих (по 25 тыс. руб.) премий.

Последние Сталинские премии были выданы в 1955 году, а в августе 1956-го «в ходе развенчания культа личности и преодоления его последствий, возвращения к ленинским принципам партийной и государственной работы» ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление об учреждении Ленинских премий «за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства». До 1967 года, когда появилась Государственная премия, Ленинская премия была единственной государственной премией высшего уровня, поэтому количество лауреатов ее было велико. Сколько их было всего, пока никто из историков науки не смог подсчитать, бессилен это сделать даже ИИ. Но и так ясно, что раз эту премию присуждали целым коллективам научных работников, счет ее лауреатов шел на сотни.

Последние Ленинские премии в области науки были присуждены в 1990 году, а те, что были в закрытой (секретной) части постановления о ее присуждении,— в 1991 году. Сейчас научных премий в нашей стране много и становится все больше. В их числе и возрожденные Демидовская и Ломоносовская премии. Только в «Положении о золотых медалях и премиях имени выдающихся ученых, присуждаемых Российской академией наук» числится больше 140 таковых по естественным наукам и 30 по гуманитарным, желающие могут сами их точно посчитать на сайте РАН.

Пережила развал СССР Государственная премия, даже ее нагрудный знак остался прежним, только муаровая лента на нем стала трехцветной, и комитет по ее присуждению по-прежнему состоит сплошь из академиков. Вручает ее ученым президент РФ. Формально на сегодня это и есть главная научная премия в нашей стране. Но отношение к ней и самих лауреатов, и окружающих как к самой главной и самой престижной награде за науку едва ли можно сравнить с отношением к главным имперским и советским премиям. Едва ли сама наука теперь стала другой, скорее изменилось отношение к ней.

